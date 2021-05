Foragido suspeito de execuções no Amapá morre em confronto em Afuá

Bola de fogo foi levado em um bicitáxi até o Hospital de Afuá, mas não resistiu.

Por RODRIGO ÍNDIO

Chegou ao fim a trajetória criminosa de Eloian Cardoso Saraiva, o Bola de Fogo, de 21 anos. Ele trocou tiros com policiais civis e militares na manhã desta sexta-feira (7), no Bairro Capim Marinho, na cidade de Afuá, na Ilha do Marajó-PA.

Segundo a Polícia Civil paraense, após uma denúncia anônima, foi possível localizar a residência onde Bola de Fogo estava escondido. Ele aterrorizava a população da região, segundo a polícia.

As equipes realizaram o cerco policial e entraram no imóvel. Bola de Fogo percebeu a ação e efetuou diversos disparos contra os agentes e militares. Um dos policiais foi baleado. Por sorte, o projétil atingiu o colete balístico.

Houve revide e o criminoso foi atingido. Ele ainda foi levado em um bicitáxi – meio de transporte peculiar da região, até o Hospital de Afuá, mas não resistiu. Uma arma calibre 38 e munições foram apreendidas.

Bola de fogo era conhecido por ostentar armas nas redes sociais e por crimes de grande repercussão no Amapá. Em um deles, no dia 16 de março, ele integrava um bando que efetuou um roubo na cidade amapaense de Santana, a 17 km da capital, Macapá.

Os bandidos fizeram um motorista de aplicativo refém e empreenderam fuga rumo a Macapá, mas foram perseguidos pela PM. Houve confronto.

Os três criminosos que estavam dentro do veículo foram atingidos. Dois deles, morreram no local. Já Bola de fogo correu até próximo a um atacadão na Rodovia JK, caiu no asfalto, foi socorrido por uma equipe do Samu e foi levado ao Hospital de Emergência de Macapá.

Na noite 20, ele conseguiu fugir da unidade de saúde, onde estava internado com a ajuda de um comparsa.

Eloian Cardoso Saraiva era foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio da zona oeste de Macapá, e possuía extensa ficha criminal. Ele é suspeito de participação em diversas execuções em cidades amapaenses e integrava a uma facção criminosa.