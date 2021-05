Furto de cabos deixa praça no escuro

Logradouro fica localizado no Bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá.

MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Complexo Esportivo do Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá, está no escuro há quase uma semana, devido a um furto de cabos elétricos, quadro de disjuntores e do medidor de energia.

A praça, que é muito utilizada pela comunidade para jogar futebol da arena de grama sintética, por crianças no parquinho e por pessoas de todas as idades para caminhadas, agora está com seu pleno funcionamento prejudicada, e, pior que isso, gerando possibilidade de perigo para a comunidade que mora ao redor.

Deco Correa, da Associação dos Quarentões do Bairro Novo Buritizal, que faz a gestão da arena, falou sobre a situação.

“Hoje a nossa praça, o nosso complexo, se encontra numa escuridão total depois das seis horas. O mau elemento levou todos os cabos de alta tensão e os cabos mais finos dos postes que iluminam a arena. Levaram o quadro de disjuntores todo, o relógio, levou tudo”, contou Deco Correa, de 56 anos de idade.

Facas enterradas

A associação que tenta gerir o espaço da melhor maneira possível, ao plantar árvores frutíferas em alguns pontos do complexo, encontrou seis facas enterradas, da onde o presidente dos quarentões, acredita ser esconderijo de meliantes, para burlarem possíveis revistas da polícia.

Revitalização

A associação também demonstrou ao Portal SelesNafes.com o quanto a praça merece melhor atenção, especialmente porque o único espaço realmente novo é a arena de gramado sintético.

Os outros espaços estão deteriorados, e mesmo assim, a comunidade os utiliza, como na quadra de basquete, que mesmo sem tabela e aro, é utilizada para um futsal improvisado.

“Quando eles estavam fazendo a arena, estava contemplada a revitalização da cabine, do entorno do complexo todo, mas entregaram só a arena. O telhado, trocaram para Brasilit, mas não botaram a cobertura, não fizeram pintura, limpezas, adequação da quadra de basquete e de vôlei e de salão, nem a de futebol de areia, nem o pedido que fizemos de uma academia ao ar livre, então, aproveitamos para fazer essas reivindicações”, finalizou Deco.

O morador afirmou que oficiou tanto a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), quanto a Macapá Luz, e não há clareza de quem seja o responsável para resolver o problema elétrico. A associação solicita que o problema da comunidade seja resolvido.