Grave acidente deixa cinco feridos

Segundo testemunhas e a perícia, a colisão frontal ocorreu quando um dos carros tentava entrar no Bairro Alvorada

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Cinco pessoas ficaram feridas, na noite deste sábado (29), em uma colisão envolvendo dois veículos no início da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá. O acidente ocorreu por volta de 21h30min, nas proximidades do quartel do Exército.

A batida envolveu duas picapes. Os dois motoristas ficaram presos às ferragens e tiveram que ser retirados pelo Corpo de Bombeiros com ajuda de um desencarcerador, um equipamento de corte utilizado em acidentes automobilísticos.

Na GM D20, capotada após o impacto frontal, estava apenas o condutor que é policial militar e estava de folga. As demais vítimas viajavam numa picape Strada. Todos foram socorridos ao Hospital de Emergência de Macapá.

Testemunhas disseram ao Major Ademar, oficial responsável pelo atendimento da ocorrência, que a picape D20 seguia sentido Marabaixo quando foi atingida violentamente pelo veículo Strada, que teria avançado a pista contrária tentando dobrar para o Bairro alvorada, o que foi comprovado, preliminarmente, pela perícia.

De acordo com informações repassadas pelo sargento Ramon Baía, do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), pelo estado clínico dos motoristas não foi possível realizar o teste do etilômetro. Eles e os passageiros da picape Strada seguem em observação médica, com lesões na cabeça e atordoados devido a violência da batida. Nenhuma das 5 vítimas teve o nome divulgado pela polícia.

“Todas as vítimas saíram conscientes daqui, mas uma vítima do carro vermelho teve possivelmente afundamento de crânio”, comentou o major Ademar.

“Fui o primeiro a chegar aqui. Chegamos rapidamente, e em 10 minutos os bombeiros estavam trabalhando. Essa rapidez fez com que não tivéssemos nenhuma vítima fatal aqui no local”, completou.

O acidente foi tão violento que a polícia precisou isolar todo o perímetro para que as equipes de socorro pudessem trabalhar junto com a perícia. O trânsito foi desviado para dentro do bairro Alvorada por mais de duas horas.