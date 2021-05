Grave acidente sem vítimas fatais na BR-156 surpreende PRF: “É um milagre”

Com o impacto, o veículo Gol foi partido ao meio.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um grave acidente envolvendo dois carros surpreendentemente não deixou ninguém gravemente ferido ou morto, na noite de segunda-feira (17). O caso foi registrado por volta de 21h na altura do Km 379 da BR-156, em trecho da cidade de Ferreira Gomes, localizada a cerca de 137 km de Macapá.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que a ocorrência trata-se de um verdadeiro milagre, já que os veículos Volkswagen, dos modelos Gol e Cross, ficaram destruídos. Em cada carro tinham dois ocupantes que não tiveram os nomes revelados. Nenhum deles teve lesão grave, segundo a PRF.

“O Gol, onde tinha um casal que vinha de um culto, saia de Ferreira Gomes e o T-Cross, onde tinham dois homens, passava pela BR-156 e houve a colisão transversal. Muito forte o impacto, a gente vê pelas fotos. Mas graças a Deus sem maior gravidade. Ninguém teve ferimentos mais graves. É um milagre mesmo”, disse o inspetor Francimuller Nascimento.

O veículo Gol foi partido ao meio. A PRF acredita que a falta de atenção combinada com o excesso de velocidade pode ter contribuído para a dinâmica do acidente.

Os dois condutores eram habilitados. Foi realizado o teste do etilômetro no condutor do T-Croos que não atestou uso de álcool. O condutor do Gol foi levado para a unidade de saúde da região para receber cuidados médicos.