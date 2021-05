Grávida é esfaqueada pelo marido no Dia das Mães

Vítima está internada na Maternidade Mãe Luzia, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma jovem de 20 anos que está grávida foi atacada a golpes de faca na noite de domingo (9), Dia das Mães, no Bairro Congós, zona sul de Macapá. Segundo a Polícia Civil do Amapá, o suspeito da autoria do crime é o marido da vítima. Os envolvidos não tiveram as identidades reveladas.

O 1° Batalhão da Polícia Militar informou que foi acionado para a ocorrência por volta de 21h, mas a vítima já havia sido socorrida por moradores e levada ao Hospital de Emergência. A unidade de saúde informou que ela passou por um procedimento cirúrgico.

De acordo com o tenente Jimmy Pimentel, o golpe mais profundo foi no rosto da mulher. O homem, que tem 30 anos de idade, ainda tentou fugir, mas foi encontrado, embriagado, em uma residência após denúncia de moradores. Ele foi conduzido à Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM).

“A equipe do 1° BPM foi ao HE para verificar o estado de saúde da vítima e o médico informou que teria sido um corte profundo no rosto e por ela estar grávida ela teria que ser conduzida para a maternidade”, concluiu o tenente.

O casal mora junto numa área de pontes na 21ª Avenida do Bairro Congós.