Guerra entre facções deixa 13 mortos

Por OLHO DE BOTO

A noite de sábado (22) vai ficar marcada como uma das mais violentas do estado do Amapá. Num intervalo de 10 horas a polícia registrou pelo menos 13 mortes, a maioria delas foi resultado de uma guerra entre membros de facções rivais em uma disputa por territórios de tráfico de drogas.

A matança em série ocorreu após a execução de um homem conhecido como Scooby, atingido com vários tiros na tarde de sábado, numa região dominada pelo tráfico de drogas, localizada na divisa dos bairros Muca e Jardim Marco Zero.

Após o crime, o pai de Scooby, apontado pela polícia como uma das lideranças de uma facção, teria dado ordem para matar rivais.

Morte no lago

Já à noite, por volta de 19h, numa área de pontes da Rua Piauí, no bairro Pacoval, o alvo foi Odilan Lima dos Santos, de 23 anos. A casa em que ele estava, em uma área de ressaca, foi invadida por dois homens armados. A vítima tentou fugir pulando no lago, mas morreu debaixo de uma casa vizinha, depois de ser atingida com sete tiros – três nas costas, três no tórax e um na nuca.

Horas antes, segundo a polícia, Odilan havia recebido a visita dos mesmos homens, que teriam perguntado se ele fazia parte de alguma facção, a resposta foi não, então os suspeitos saíram e retornaram depois para matá-lo.

“Tentaram executar ele dentro de casa, ele fugiu, caiu no lago, mas continuaram atirando e alguns tiros o atingiram e ele não conseguiu se movimentar e, possivelmente, pode ter morrido afogado”, explicou o Sgt Jhon César, do 6º BPM.

Odilan respondia a processo criminal por roubo, tinha três filhos de 5, 3 e 1 ano. Na noite anterior as crianças haviam dormido na casa que ocorreu o crime.

A trinca

Já no bairro Cidade Nova, na Travessa Oriosvaldo Coelho Caxias, um adolescente de 17 anos, identificado como Jason Joerbe Tomaz, foi levado por dois homens, da casa onde mora para um terreno abandonado localizado no beco 3K, com acesso por um buraco no muro. Lá Joerbe foi morto com vários tiros.

A polícia apurou que a vítima pertencia a uma facção criminosa e que, também, tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Na sequência, enquanto aguardavam a chegada do Samu para confirmar a morte do adolescente, os dois suspeitos da execução abriram fogo em direção aos militares do 6º BPM, no revide eles foram baleados.

“Fizemos diligencias e o cerco policial no local e então recebemos uma denuncia que os autores daquele crime tinham entrado em uma residência abandonada. Ao chegar ao local fomos recebidos com tiros e tivemos que revidar. Ambos foram alvejados, quando cessou os tiros acionamos o socorro e os dois criminosos foram levados para o HE”, detalhou o capitão Favacho.

Socorridos ao hospital, os dois criminosos não resistiram e foram a óbito. Até o fechamento da matéria, os corpos não haviam sido identificados.

Troca de tiros entre rivais e a arma caseira

No bairro dos Congós, na Rua Dois de Moraes, o ex-detento Igor Eduardo Pinheiro Mendonça, de 20 anos, foi morto a tiros. O comparsa dele também foi baleado, mas sobreviveu.

Testemunhas disseram à polícia que a dupla utilizava uma arma caseira para praticar assaltos na região.

Igor e o comparsa haviam acabado de chegar numa motocicleta roubada quando foram cercados por dois homens que passaram a disparar e depois fugiram. Igor foi encontrado caído ao lado de um carro, já sem vida, segurando uma arma.

“Infelizmente mais uma execução. Depois da ocorrência da tarde de ontem a situação começou a se agravar na cidade. Segundo a PM, que chegou primeiro ao local, quatro indivíduos entraram em confronto, dois estavam em uma moto, enquanto a outra dupla chegou atirando. Um rapaz morreu no local com uma arma caseira na mão e um foi baleado e está sendo socorrido no HE. Eles são faccionados”, informou o delegado Dante Ferreira, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe).

A polícia constatou que ele já havia cumprido pena no Iapen por homicídio. Ainda segundo informações da PM, os criminosos faziam assalto na região com a moto roubada.

Por conta de muitas ocorrências, não há detalhes sobre quantos tiros atingiram Igor, já que a polícia técnica estava atendendo outros casos ao mesmo tempo e o corpo da vítima ficou no local aguardando a remoção.

Saiu para comprar farinha e foi morto

Mais uma morte foi registrada durante a noite, desta vez no Vale Verde, no distrito da Fazendinha.

Obson Gleiton de Almeida da Silva, de 25 anos, foi perseguido por dois homens após sair de casa para comprar farinha. A vítima ainda tentou, se escondeu dentro de uma batedeira de açaí na Rua Rio Amazonas, porém foi alcançado e atingido com três tiros.

“Familiares informaram que o rapaz foi perseguido por dois elementos. Vários tiros foram efetuados, mas somente três atingiram a vítima e ele foi finalizado com um tiro na nuca, com características de execução. Possivelmente ele entrou na conta do ‘salve’ das facções e é mais uma vitima desses lideres criminosos”, informou o delegado.

Troca de tiros com a PRF

Já por volta de 21h, a central da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu informações da PM sobre um roubo à mão armada, praticado por dois infratores em um restaurante que fica no posto de combustível na entrada do município de Porto Grande, a 103 quilômetros da capital. Após o roubo os infratores seguiram em um “pirateiro” com destino à Macapá.

A equipe da PRF conseguiu interceptar o veiculo no Km 37 da BR 210 e, durante a abordagem, um dos ocupantes efetuou disparos contra a equipe, que no revide atingiu o agressor. O Samu foi acionado e confirmou o óbito do assaltante, que até o momento não foi identificado.

Atiradores no carro vermelho

Menos de duas horas depois o 2º batalhão da PM foi acionado sobre uma na Rua Teresina, no bairro Infraero II. No local os policiais foram informados que infratores desceram de um carro vermelho e efetuaram vários disparos contra Mateus Pinheiro Pereira, de 24 anos. Dois tiros atingiram as costas e um o pescoço da vítima, que foi socorrida por populares e levada para o HE, mas não resistiu e veio a óbito. A polícia fez buscas no local e os atiradores não foram encontrados.

Mortes em Santana

No bairro Hospitalidade a equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar encontrou Ronaldo Rocha da Silva, de 20 anos, baleado e caído no chão. A vítima foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu e foi a óbito horas depois. Foram feitas buscas na área, porém nenhum suspeito foi encontrado.

Já no bairro Jardim de Deus, em uma área desabitada a PM encontrou Mateus Zaqueu dos Santos, de 18 anos, no chão e com ferimentos de arma de fogo. O Samu foi acionado e, ao chegarem, confirmaram o óbito. Como o local não tinha ninguém nas proximidades que pudesse dar informações, não foi possível identificar a autoria e a motivação do crime.

No Igarapé da Fortaleza, Francinei Pereira da Costa foi morto em frente a sua casa por dois homens que chegaram atirando. A polícia apurou que o alvo dos criminosos seria o genro da vítima, que estava ao seu lado, chegou a ser ferido, mas sobreviveu ao ataque. Francinei foi socorrido, mas não resistiu.

Noite sangrenta

“Atendemos cinco locais de homicídios, cinco vítimas. Teve ainda duas mortes em Santana, que foram atendidas pela 1ª delegacia de Santana, mais uma intercorrência com a PM em que dois indivíduos foram alvejados, sendo que um está sumido e não sabemos se está morto ou vivo. Há também um morto em confronto com a PRF, além de mais dois ou três a confirmar que estão no HE”, resumiu o delegado Dante, sobre algumas mortes que acompanhou durante a noite.

Para o delegado, a maioria é confronto entre membros de facções, todos motivados pela primeira morte, ocorrida no bairro Jardim Marco Zero.