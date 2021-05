Homem é preso em flagrante saindo de motel com menina de 14 anos

Gerente do local também foi presa. Operação Oneesca aconteceu na sexta-feira (21), em Macapá. (Foto: Polícia Civil)

Um homem de 49 anos de idade foi preso em flagrante pela Polícia Civil ao sair de um motel na zona sul de Macapá com uma adolescente de 14 anos. A prisão faz parte da Operação Oneesca, que aconteceu na sexta-feira (21) realizada com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

A gerente do local, de 39 anos, também foi presa em flagrante.

Durante a ação também foram realizadas diligências em possíveis locais de exploração sexual de crianças e adolescentes, como bares e motéis.

“A prisão do homem aconteceu no momento em que ele saía do motel com a adolescente em uma moto. Fizemos a abordagem e verificamos que a jovem era menor de idade. A gerente do motel também foi presa, pois não exigia documento de identidade das pessoas que ali entravam”, explicou o delegado Estéfano Santos.

Os dois presos foram conduzidos à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM) para a lavratura do auto de prisão em flagrante, por favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes.

A operação foi realizada pelo Comissariado da Infância e Juventude, como parte da campanha Maio Laranja, e teve a participação da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.