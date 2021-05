Homem morre ao ser atingido por engano com tiro no pescoço

Marcelo Araújo da Silva, de 34 anos, empinava pipa na quadra do habitacional. (Foto: Olho de Boto)

Por OLHO DE BOTO

Marcelo Araújo da Silva, de 34 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (21) depois de ser atingido por engano com um tiro no pescoço, disparado por dois homens encapuzados que estavam num carro cor prata.

O homicídio ocorreu por volta de 16h30, nas proximidades da quadra de esporte do conjunto habitacional São José, no bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Testemunhas disseram que o alvo dos criminosos seria outro homem, que conseguiu escapar por uma área de mata localizada atrás do residencial. Já Marcelo, que era morador do habitacional e empinava pipa em meio a outras pessoas, ficou na linha de fogo quando os atiradores desceram do carro e começaram a atirar em direção ao homem que fugiu.

Segundo moradores, Marcelo era muito querido na região, trabalhava como pintor profissional e nas horas vagas como entregador de lanches.

“As outras pessoas que de fato eram o alvo desses criminosos estavam juntas com a vítima. As informações sobre Marcelo indicam que era uma pessoa de bem, tranquila, querida e não envolvida com o crime. Agora temos uma linha de investigação e estamos juntando as peças e tão logo daremos uma resposta em relação a esse crime”, disse o delegado.

Um vídeo, que mostra a possível fuga dos criminosos no carro prata, foi repassado à polícia.

O delegado Welligton Ferraz, titular da Delegacia de Homicídios, já tem pistas dos possíveis autores do crime e, por enquanto, não serão reveladas para não atrapalhar as investigações.

A população pode contribuir com o trabalho da Polícia Civil com informações, ligue no Disque Denúncia 99170-4302, não precisa se identificar.