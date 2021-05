Igreja que teve até o pano do altar levado por ladrões prepara rifa

Local já teve todos os itens de valor furtos. Fieis lutam para reerguer o templo importante para a comunidade católica do Marabaixo

Por SELES NAFES

Fieis de uma pequena igreja que já foi alvo de diversos furtos no Bairro do Marabaixo, na zona oeste de Macapá, estão se mobilizando para organizar uma rifa e fazer o pequeno templo voltar a ser frequentado. Na última invasão, todos os ventiladores de teto foram levados.

A igreja São Lucas e São Judas Tadeu foi fundada pelo padre Claudinho com o apoio de fieis, entre os anos de 1998 e 1999, época da criação do Bairro do Marabaixo. Antes do nome atual, a comunidade apelidou o lugar de ‘Capela da BR’, então subordinada à Paróquia Nossa Senhora de Fátima. A Capela da BR virou igreja quando passou a ser frequentada por famílias que se reuniam em residências para momentos de oração.

O auge da Igreja São Lucas e São Judas Tadeu ocorreu entre 2011 e 2015, quando passou a sediar eventos da comunidade católica. Foi também nessa época que templo passou a ser visado por criminosos.

Os coordenadores da rifa contam que, para aumentar a segurança, um muro foi levantado, portas e janelas foram reforçadas, mas não houve muito resultado. Nos anos seguintes, os fiéis mais influentes começaram a deixar de frequentar o local por causa da falta de segurança na Rodovia AP-440 (KM 9).

Com as restrições da pandemia, a igreja ficou deserta e virou alvo ainda mais fácil para os ladrões. A falta de padres para administrar a igreja, hoje sob o comando da Paróquia São João Batista Piamarta, também aumentou a crise.

Pano e rifa

No último furto, os criminosos levaram todos os oito ventiladores, oito microfones, cabos e até o pano de mesa do altar, além de bebedouro e outros itens.

“Com isso nossa comunidade está promovendo uma rifa beneficente em prol da melhoria da igreja. A mesma está precisando refazer o telhado, que quando chove molha a igreja. O valor total que queremos levantar com as vendas das rifas é mais ou menos R$ 15 mil”, explica um dos coordenadores da rifa, Gutemberg Santos Costa.

A rifa custa apenas R$ 2. Os prêmios são modestos, mas o objetivo é nobre: 1 ventilador, 1 kit Natura, 1 relógio de pulso, 1 liquidificador, 1 espremedor de laranjas, 1 prêmio surpresa e 4 prêmios de R$ 50. O sorteio foi confirmado para o dia 13 de junho.

Quem quiser ajudar comprando o maior número possível de rifas, pode fazer contato pelo (96) 98126-0641.