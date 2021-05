Imigrantes ilegais cubanos e haitianos tentavam chegar a Macapá

Eles foram apreendidos e encaminhados à Polícia Federal para procedimentos de deportação.

Compartilhamentos

Onze imigrantes ilegais foram detidos na noite de quinta-feira (13) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), depois de entrarem no Brasil pela fronteira com a Guiana Francesa e tentado chegar à capital do Amapá.

Eles foram descobertos em abordagens a transportadores clandestinos, os chamados pirateiros, e também em área de mata tentando passar pelo posto policial da PRF próximo a Oiapoque, na BR-156, a 590 km de Macapá.

Foram três abordagens distintas: primeiramente um pirateiro foi parado na rodovia transportando 3 cubanos, e em seguida o mesmo ocorreu com outro transportador que levava 2 haitianos. Os outros 6 cubanos estavam tentando passar da barreira do posto policial pela floresta, mas também foram descobertos pelos policiais.

Todos os detidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Oiapoque. A princípio, podem responder a procedimentos de deportação.