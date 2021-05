Jaime não é convocado para assumir governo durante isolamento de Waldez

Waldez decidiu trabalhar de casa. A relação entre ele e o vice-governador não é das melhores há bastante tempo

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Pelo menos por enquanto, o vice-governador e empresário Jaime Nunes (Pros) não será chamado para assumir o comando do Amapá durante o período de isolamento domiciliar do governador Waldez Góes (PDT). Na noite de domingo (16), Waldez anunciou ter testado positivo para covid-19, após um exame de RT-PCR (cotonete).

Uma fonte da cúpula do governo informou ao Portal SelesNafes.Com que Waldez continuará despachando de sua residência, na zona oeste, para onde foram transferidos o gabinete e uma estrutura para teleconferências, o que vai lhe permitir a interatividade simultânea com vários membros da equipe de governo.

Waldez, de 59 anos, não apresenta sintomas, mas está sendo acompanhado de perto por se tratar do início da doença. Ele não foi vacinado, e tem como cormobidade um caso de pancreatite. Waldez e Jaime estão rompidos, e o vice-governador tem se posicionado como oposição desde antes da pandemia.

O principal ponto de tensão é a quase certa continuidade de Waldez no mandato em 2022, o que impediria Jaime de assumir o comando do Estado numa campanha de reeleição para ele. Interlocutores do criador da Domestilar, no entanto, têm afirmado que o vice-governador será candidato ao governo, estando ou não no comando do Palácio do Setentrião.