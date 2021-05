Jovem afirma ter sido estuprada por casal durante passeio em sítio

Justiça decretou prisão do casal nesta sexta-feira a pedido da polícia. Eles são acusados de tentar atrapalhar as investigações. Foto ilustrativa

Por SELES NAFES

A Polícia Civil do Amapá investiga um suposto caso de estupro ocorrido no município de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá. Uma jovem de 19 anos afirma ter sido atraída por um casal até um terreno rural, para um passeio, e foi forçada a manter relações sexuais com os proprietários do lugar. Em depoimento, os dois negaram o estupro e afirmaram que a relação a três foi consentida. Eles tiveram a prisão decretada pela justiça nesta sexta-feira (7).

De acordo com as investigações que o Portal SelesNafes.Com teve acesso, o crime teria ocorrido na madrugada do dia 20 de abril numa comunidade próxima da sede do município. A jovem afirmou que recebeu o convite do casal de 40 anos (ele) e 38 anos (ela) para um simples passeio, mas, ao chegar no sítio, começou a perceber uma mudança de comportamento dos proprietários.

Ela contou em depoimento que já conhecia o casal e os considerava amigos. A jovem disse que recebeu cerveja e, mesmo não gostando de bebida alcoólica, fingiu estar bebendo. Logo em seguida, quando a esposa se afastou para ir ao banheiro, o homem teria se aproximado, pedido um abraço e feito insinuações, afirmando que não havia problema porque a esposa estava ciente de tudo. Em seguida, a esposa teria confirmado que não haveria problema.

“Somos adultos e não escondemos nada, um do outro”, teria dito o marido para a jovem na frente da esposa, que teria confirmado.

Os três jantaram, e por volta de 1h subiram para o 2º andar, foi quando a jovem teria perguntando onde ela iria dormir. Segundo ela, o casal respondeu que seria na cama com eles. Nesse momento, ela chegou a passar mensagem num grupo de amigas dizendo que tinha entrado numa “enrascada”.

“Meninas, acho que fiz merda. Porque aceitei convite de um casal de amigos e acho que eles estão querendo fazer sexo comigo. Os dois estão me oferecendo bebida”, disse a jovem na mensagem, apresentada à polícia.

“Não aceita nada que te deem”, respondeu uma amiga do grupo. Depois disso, o sinal de internet teria falhado e a conversa não prosseguiu.

Olhar estranho

A vítima afirma que depois disso passou a questionar o modo de vida do casal, lembrando que eles eram marido e mulher. Os dois responderam que eram resolvidos em relação a isso. Em seguida, o homem teria se aproximado dela e tirado sua roupa. A jovem conta que ficou muito nervosa, e o marido pediu à esposa para acalmá-la com beijos e carícias íntimas.

A jovem, que declarou ser virgem até aquele momento, disse que ficou paralisada, e mesmo chorando o homem teria consumado o ato sexual. Teriam sido duas relações sem o consentimento dela, inclusive com sexo anal.

Depois disso, ela disse que o casal dormiu, mas ela ficou na janela olhando para fora e esperando o dia amanhecer. Pela manhã, bem cedo, decidiu voltar andando para casa, mas acabou sendo interceptada em um ramal pelo casal no carro e voltou ao sítio. Todos pegaram seus pertences e a jovem foi deixada em casa. Assim que chegou, a vítima relatou à mãe o que havia ocorrido, e as duas procuraram a polícia.

O caso está sendo investigado pelo delegado Sandro Torrinha, e ouviu depoimento do casal. Os dois teriam apresentado versões contraditórias em alguns aspectos, mas negaram o estupro.

Segundo eles, a relação a três já tinha sido acertada com a jovem ainda dentro do carro a caminho do sítio, mas que no outro dia se surpreenderam com o desaparecimento da jovem. Ao encontrá-la em um ramal caminhando, os dois disseram que a vítima estava com um olhar estranho, e a levaram para casa, em Macapá.

Antes, no entanto, eles teriam parado em uma farmácia onde a esposa teria comprado uma pílula do dia seguinte e oferecido à jovem.

O delegado pediu a prisão dos dois acusados e o pedido foi deferido pelo juiz Heraldo Costa, da Comarca de Tartarugalzinho, nesta sexta-feira. Os dois teriam oferecido dinheiro para que a jovem mudasse de versão, o que foi considerado uma tentativa de atrapalhar as investigações.

Até às 11h desta sexta, o mandado ainda não havia sido cumprido.