Laranjal do Jari lança programa alimentar para famílias afetadas pela pandemia

Programa foi lançado neste sábado, na cidade a 290 km de Macapá.

Compartilhamentos

O município de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá, lançou um programa de segurança alimentar que vai assegurar 6.600 cestas básicas para famílias de baixa renda afetadas pala pandemia de covid-19.

O recurso que garantiu o auxílio é de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (REDE), que participou no sábado (8) do lançamento simbólico do programa de auxílio-alimentação do Município.

Inicialmente, 4.887 cestas serão distribuídas pela prefeitura da cidade.

Segundo Randolfe, R$ 500 mil são para a execução do programa. A outra metade foi alocada pelo deputado federal Camilo Capiberibe (PSB).

Além dos dois parlamentares, estiveram no lançamento simbólico do auxílio o prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão (DEM), a deputada estadual Alyni Serrão, os deputados estaduais Paulo Lemos (PSOL) e Victor Amoras (REDE) e o vereador Dr. Will (REDE), vice-presidente da Câmara Municipal.

Randolfe destacou a necessidade de ações rápidas para atender os mais pobres em tempos de crise.

“Nós só iremos vencer essa crise, que é sanitária e também econômica, se houver um grande exercício de empatia entre nós. Garantir vacina no braço e comida no prato dos amapaenses é o que mais importa para superarmos os dias difíceis de pandemia”, declarou o senador.

Agenda

O senador também foi conferir a aplicação de verbas na Passarela Vagalume, no centro da cidade. Recentemente, a via foi totalmente reformada em concreto com emenda dele e do ex-senador João Capiberibe (PSB).

Alimenta Amapá

Para 7 municípios do Amapá (Macapá, Santana, Mazagão, Oiapoque, Laranjal do Jari e Amapá), Randolfe Rodrigues alocou R$ 6,8 milhões em emenda parlamentar individual para programas de auxílio-alimentação das prefeituras.

Além da entrega de cestas, as administrações municipais tem ofertado cartões de vale-compras – como em Santana no valor de R$ 800 pago em três vezes – e vale-gás e kits bebê, como na capital Macapá.

As ações são voltadas para famílias de baixa renda, profissionais autônomos como mototaxistas, motoristas de aplicativos, trabalhadores do comércio, dentre outros segmentos atingidos pela crise do coronavírus.

Fotos: Lee Amil