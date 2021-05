Letreiro dará boas vindas a turistas na fronteira com a Guiana

Letreiro terá 2 metros de altura em frente ao rio que separa Brasil e França

Por SELES NAFES

Que Oiapoque é a única cidade verdadeiramente turística do Amapá, isso não é novidade. Mas, na pandemia, o município cheio de belezas naturais, gastronomia e acolhimento teve redução de visitantes, especialmente de franceses. O fechamento da Ponte Binacional também contribuiu com a redução dos viajantes. Agora, na tentativa de aumentar o apelo turístico, a prefeitura decidiu instalar um letreiro na orla do Rio Oiapoque.

A ideia é colocar o letreiro ao lado do Marco Inicial, monumento histórico marcando ‘onde começa o Brasil’. A Secretaria de Turismo realizou uma licitação e deve instalar as letras que formam a frase ‘Eu Amo Oiapoque’ até agosto.

A nova atração terá 2 metros de altura e 5,3 de comprimento.

“Os letreiros são atrativos em outras cidades que também têm o turismo como uma das fontes âncora econômica”, justifica o secretário de Turismo de Oiapoque, Adailton Silva.

Normalmente, cidade é sempre visitada por turistas europeus interessados em conhecer a Amazônia brasileira. Oiapoque tem bons restaurantes, opções de pousadas, cultura e muitas belezas naturais ao longo do rio que separa Brasil e França.