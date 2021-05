Live neste domingo homenageia maestro que tocava para profissionais da linha de frente

Sidney Saboia foi morto pela covid aos 46 anos

Por RODRIGO ÍNDIO

Neste domingo (16), a morte do maestro Sidney Saboia de Moura, da Guarda Civil de Macapá, completa um ano. Ele faleceu aos 46 anos por complicações da covid-19, um mês depois de conduzir, em frente às unidades básicas de saúde de Macapá, homenagens aos profissionais de saúde da linha de frente no combate à pandemia.

O maestro ficou conhecido nacionalmente pelo gesto de levar alento num momento extremamente delicado para profissionais exaustos e pacientes em busca de atendimento nos primeiros meses da pandemia. Saboia era considerado pelos colegas um extraordinário músico, e visto como um dos melhores trompetistas do norte do país.

Segundo o inspetor Natalino Albuquerque, o evento contará com cerca de 20 músicos da Banda da Guarda Civil e convidados, entre amigos, parceiros de projetos e familiares. O último ensaio aconteceu nesta sexta-feira (14).

“Nosso objetivo é eternizar ele na banda que leva seu nome. Aqui ele desenvolveu todo seu aprendizado”, explicou o comandante da banda.

A viúva Samanda Nobre, que conviveu por 17 anos com o maestro, afirma que a homenagem é nada mais do que justa para o profissional que dedicou cerca de duas décadas à instituição e pelo trabalho desenvolvido.

“Infelizmente essa homenagem vem depois da morte, mas claro que a gente fica feliz pelo reconhecimento de que ele será eternizado pelo legado que ele deixou. É emocionante ver todos esses companheiros dele nesse projeto de homenagem”, avaliou Samanda.

“Sobre as homenagens que ele fazia, ele trabalhou no período mais difícil. Me falava sempre isso: amor, o que eu puder fazer para acalmar, pra acalentar aquele coração, eu vou fazer junto aos meus companheiros de guarda. Sou muito feliz por ser a esposa do Siney Saboia”, concluiu.

Em 2020, Saboia completaria duas décadas na Guarda. Ele era natural de Portel, no Pará. No Amapá, contribuiu para o aprendizado de muitos jovens sonhadores do Centro Profissional de Música Walkíria Lima. Um deles é Jessé Gaia que se aperfeiçoou em trompete.

“Cheguei aqui no Amapá há 10 anos e já era fã dele desde Belém, aqui ele me acolheu e me incentivou a aperfeiçoar meus conhecimentos. Fui aprovado em concurso com apoio dele. Para mim é gratificante participar esta homenagem”, disse o pupilo de Saboia.

A live ‘Amigos para sempre’ será logo mais, às 10h, e terá 01h20 de duração. A transmissão será pela página da Banda da Guarda Civil Municipal de Macapá.