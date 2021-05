Lucas confirma envio de alimentos para regiões atingidas pelas cheias

NO INTERIOR DO AMAPÁ

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Senador fez o pedido ao ministro da Cidadania, João Roma, que confirmou o envio dos alimentos na semana que vem

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou nesta sexta-feira (21), que irá enviar para o Amapá mais de 20 mil cestas básicas. Famílias que estão nos municípios mais afetados pelas cheias terão prioridade, segundo informou o senador Lucas Barreto (PSD-AP), que fez o pedido dos alimentos.

O encontro foi entre Lucas, o senador Davi Alcolumbre (DEM) e a deputada federal Aline Gurgel, coordenadora da bancada federal.

“Expliquei ao ministro que, depois do apagão e pandemia, agora estamos enfrentando as cheias e muita situação de vulnerabilidade social”, explicou Lucas.

A Defesa Civil confirmou nesta sexta-feira que mais de 11,5 mil pessoas foram atingidas pelas cheias em Porto Grande, Ferreira Gomes, Serra do Navio, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, entre outros. No Jari, o prefeito Márcio Serrão decretou situação de emergência nesta sexta.

Lucas Barreto também recebeu a garantias do ministro de que todos os preparativos de logística serão feitos para o envio dos alimentos até a semana que vem.