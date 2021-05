Mãe procura filho que sumiu com o pai em Macapá

Silvana está assustada e preocupada, mas focada em achar o filho.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Portal SelesNafes.com conversou Silvana Ranieri Pinheiro, de 36 anos, a mãe paraense que está desesperada em busca do seu filho de 7 anos de idade que, segundo ela, foi levado pelo pai que mora em Macapá após o mesmo ter perdido ação judicial na disputa pela guarda do filho.

Silvana está assustada e preocupada, mas focada em achar o filho. Ela agradece a todo apoio que tem recebido das pessoas e revelou que nesta terça-feira (18) seus advogados irão divulgar mais informações sobre o histórico do caso.

O seu filho, o garoto João Ranieri Nogueira, tem apenas sete anos de idade e morava com pai, João Conrado Vasconcelos Nogueira, que tinha a guarda provisória do filho há cerca de um ano e meio e, no início de 2020, teria se mudado de Belém (PA) para Macapá junto com a criança.

Silvana registrou um boletim de ocorrência no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), no Pacoval, zona leste de Macapá, nesta última sexta-feira (14), onde informou que, após ganhar a guarda definitiva da criança em processo que tramita na comarca da capital paraense, veio até Macapá para buscar seu filho e o mesmo havia sumido, tinha sido levado pelo pai sem deixar qualquer informação.

Nesta segunda-feira (17), Silvana utilizou uma rede social para denunciar o caso e rapidamente o pedido de ajuda para encontrar o filho viralizou.

“Meu menino é lindo, dócil e amoroso e o pai se evadiu com ele em Macapá, Estado do Amapá no extremo norte do Brasil, região de fronteira com outros países. Apelo para a solidariedade e peço uma corrente humanitária de ajuda com divulgação, informações e preces, pois sabemos de casos escabrosos envolvendo pessoas sem equilíbrio emocional e sem respeito às leis de Deus e dos homens. Quero meu filho de volta!”, diz trecho do texto escrito por Silvana.

Silvana preferiu não revelar onde está neste momento, e contou ao portal que viveu com o pai da criança uma união estável que, obviamente, não teve uma boa sequência após a separação do casal.

“Apesar de já estar com meus direitos garantidos pela justiça, com a guarda unilateral, não pude passar o Dia das Mães com meu filho! De maneira sorrateira e inescrupulosa o pai sumiu no mundo com a criança. Peço que me ajudem a encontrar meu filho para que os laços sejam restabelecidos, a justiça seja feita e minha fé na humanidade seja recuperada, pois o algoz tem cúmplices que o estão acobertando neste descalabro”, diz outro trecho da publicação de Silvana.

O Portal SelesNafes.com aguarda o pronunciamento da Polícia Civil do Amapá e do delegado responsável pelo caso e atualizaremos as informações assim que apuradas.