Mais de 11,5 mil pessoas foram atingidas pela cheia dos rios nos municípios do Amapá

Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio e Oiapoque foram afetados.

A Defesa Civil monitora o aumento do nível e a vazão dos principais rios do estado, que somada ao tem tempo chuvoso afeta alguns municípios, como é o caso de Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, além da comunidade de Vila Brasil, localizada na área rural de Oiapoque, que contabilizam juntos 11.576 pessoas atingidas.

Vale do Jari

O nível do rio Jari supera a marca de 2,40m. Como consequência, as partes baixas de Laranjal do Jari foram afetadas, atingindo 7.208 pessoas.

O município contabiliza aproximadamente 28 famílias desalojadas, ou seja, que foram para casa de parentes ou amigos, 4 famílias desabrigadas, além de 1.772 famílias afetadas indiretamente.

Em Vitória do Jari cerca de mil famílias foram atingidas, 642 na sede do município e 292 na área rural, contabilizando 3.736 pessoas afetadas.

Cheia nos rios Amaparí e Araguarí

Em Porto Grande, com o apoio do Corpo de Bombeiros, o município contabilizou aproximadamente 320 pessoas atingidas pela elevação dos rios Amaparí e Araguarí, sendo que oito famílias estão desalojadas.

Em Pedra Branca do Amapari, por conta da falta de drenagem, a cheia alcançou algumas partes da cidade e da área ribeirinha. No total, 78 famílias afetadas, com 312 pessoas atingidas.

Em Serra do Navio a elevação do nível do rio Amaparí atingiu algumas comunidades situadas na zona rural do município.

A Defesa Civil Estadual acompanha de perto a situação e tem auxiliado na elaboração dos relatórios de danos humanos e materiais na região, além de montar postos de comando, capacitar agentes de Defesa Civil Municipal para o levantamento de informações.

Oiapoque

No município ao extremo no norte, na comunidade de Vila Brasil, as águas subiram e até o momento foram contabilizados 114 imóveis afetados, entre eles estão inúmeras residências, prédios públicos, posto de saúde e estabelecimentos comerciais.

Assistência

Os municípios afetados têm recebido suporte da Defesa Civil, juntamente com os militares do Corpo de Bombeiros, secretaria de Inclusão e Mobilização Social (Sims) e Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Pedra Branca decretaram Situação de Emergência e o governo estadual acompanha junto ao Governo Federal para que reconheça a condição.

Além disso, o Estado busca uma suplementação para assistir as famílias de todos os municípios com cestas básicas, água potável e serviços de saúde.