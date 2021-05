Matagal encobre placa e câmera flagra 2 acidentes em menos de 24h

‘Canto do acidente’ fica no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Dois acidentes graves foram registrados em menos de 24h no cruzamento da Avenida Cid Borges de Santana com Rua Yasmin dos Santos Brito, no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá. Uma câmera de monitoramento flagrou as colisões.

No primeiro vídeo, gravado no domingo (9), às 11h09, dois carros colidem fortemente. Ninguém teve complicação grave, apesar da cena impressionar.

Segundo a Polícia Militar, no segundo registro, já na manhã desta segunda-feira (10), um carro modelo Toyota Etios seguia na Cid Borges quando o condutor da motocicleta invadiu a preferencial – sem visualizar a placa que está encoberta pelo mato alto do tereno de esquina. A colisão foi forte e os ocupantes da moto foram arremessados a vários metros. A imagem é surpreendente.

“O condutor e o passageiro precisaram ser conduzidos para o Hospital de Emergência. Eles tiveram algumas lesões, mas não correm risco de morte. O condutor do veículo foi submetido ao teste do etilômetro, que atestou negativo”, informou a Diretoria de Comunicação da PM.

Moradores relataram que esses são alguns dos diversos acidentes que ocorrem no local. Apesar de ter uma placa de parada obrigatória, eles cobram uma sinalização horizontal para o local.

Procurada, a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá informou que vai encaminhar uma equipe de forma emergencial para avaliação do referido cruzamento. Veja a nota da CTMac na íntegra:

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá vai encaminhar uma equipe de forma emergencial, para avaliação do referido cruzamento, para assim executar a complementação da sinalização das vias de fluxo, Avenida Cid Borges Santana e Rua Yasmim dos Santos Brito, ressaltando que nesta via já existe sinalização vertical, que estava coberta pela vegetação de um terreno baldio, a Secretaria Municipal de Zeladoria de Urbana já foi informada e vai colocar no seu cronograma de limpeza a desobstrução do passeio público do referido trecho.

Temos um telefone de denúncias (98100-0799) que em caso de locais com fluxo de trânsito perigoso, furtos ou depredações de sinalização vertical, pode ser utilizado para esse fim. Informamos ainda que vamos buscar junto ao BPTRAN-PM formas de disponibilizarem em tempo real, informações das ocorrências de acidentes de trânsito na capital, para tratarmos preventivamente de sinalizações, evitando assim ocorrências do tipo.