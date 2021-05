Meninos perdidos: Comissão de Direitos Humanos da OAB vai a Calçoene

Comissão recebeu informações de que famílias dos garotos, que já são pobres, estão bancando as buscas

Por SELES NAFES

Representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Amapá vão se deslocar na madrugada desta terça-feira (17) até o município de Calçoene, cidade a 370 km de Macapá. O objetivo é saber de perto como estão as buscas pelos dois meninos desaparecidos há quase 40 dias, e checar a situação das famílias deles.

De acordo com a presidente da comissão, Marcilene Rocha, as famílias de Renato Siqueira, de 13 anos, e Fabrício Oliveira, de 14 anos, estão realizando as buscas com recursos próprios, e entraram em situação econômica complicada.

Os meninos desapareceram no dia 8 de abril, e 22 dias depois do Corpo de Bombeiros deu por encerradas as buscas. As famílias, com a ajuda de mateiros da região, continuaram os trabalhos até que novas pistas foram encontradas e o Corpo de Bombeiros reativou as buscas por duas vezes. A última delas foi na semana passada com um pequeno contingente de sete militares, sendo apenas cinco dentro da floresta.

“Fomos procurados por moradores da localidade e estamos indo ver qual é a situação das famílias. A informação que chegou à comissão é que elas estão desassistidas, e mesmo assim estão arcando com as despesas”, explica a presidente.

“No início, as buscas tiveram um apoio maior. No Rio de Janeiro existem 3 crianças desaparecidas e elas continuam sendo procuradas. Não acho razoável que suspendem (em Calçoene) enquanto não houver uma resposta para as famílias”, completou.

No retorno a Macapá, na próxima quarta-feira (19), a comissão deve reunir com o comando do Corpo de Bombeiros e fazer um relatório para a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB.