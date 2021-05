Ministro assina concessão de emissora adventista no Amapá

A outorga da concessão autoriza o funcionamento da TV Novo Tempo, canal 47. (Foto: Cleverson Oliveira/ Mcom)

Compartilhamentos

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou nesta quarta-feira (26) a portaria que oficializa a outorga da concessão do Canal RTV de Macapá, autorizando o funcionamento da TV Novo Tempo, canal 47.

A emissora é da igreja cristã protestante Adventistas do Sétimo Dia, que tem 131 igrejas no Amapá, 15 mil fiéis no estado e há 20 anos sonhava com esse dia.

O senador Davi Alcolumbre (Democratas) participou da cerimônia, já que teve um papel decisivo para a concessão do canal. A pedido do deputado estadual Charly Jhone (PL-AP) e em benefício da comunidade evangélica no Amapá. Davi vinha trabalhando nessa pauta desde o ano passado.

O deputado Charly Jhone também agradeceu ao empenho do governador Waldez Góes e do senador Lucas Barreto (PSD/AP).

Alcolumbre ressaltou a importância dos adventistas no Amapá e disse reconhecer a missão de levar esperança desempenhada pelos evangélicos.

“O papel da igreja é fundamental na construção da sociedade. E essa responsabilidade é ainda maior nessa fase difícil de pandemia. Fico muito feliz de ter participado desse processo e poder ampliar o alcance da esperança aos amapaenses”, disse o senador.