Monitorado por tornozeleira, detento morre em confronto com o Bope

De acordo com a PM, o jovem condenado por roubo e tráfico estaria com um grupo armado

Por OLHO DE BOTO

Um detento de 21 anos, que cumpria pena no regime aberto domiciliar, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, foi morto na manhã deste sábado (1º), em confronto com uma equipe da Companhia de Choque do Bope.

A intervenção da Polícia Militar ocorreu numa área de pontes, no fim da Avenida Ivaldo Alves Veras, na zona sul de Macapá.

O oficial do Bope responsável pela ocorrência relatou que os militares foram ao local depois de serem informados, por meio do disk denúncia do batalhão, que havia um grupo armado efetuando disparos entre os bairros Jardim Marco Zero e Zerão.

Ainda de acordo com a PM, na chegada dos policiais, os suspeitos que estavam na ponte passaram a correr e a atirar contra as equipes. Alguns deles pularam no lago e conseguiram fugir, enquanto outros entraram em uma residência e, novamente, receberam a polícia a tiros.

No revide, Ismael Pinheiro de Souza, que já havia cumprido parte da pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, foi baleado e morreu antes da chegada do socorro médico. Já os demais integrantes do bando conseguiram escapar.

Na casa, foram encontrados balança de precisão, porções de drogas e uma quantia em dinheiro, além da arma que o suspeito teria utilizado no confronto, um revólver calibre 38 com 4 munições deflagradas e 1 intacta.