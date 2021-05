Morcegos-vampiros atacam assentados no Amapá

Após relatos, animais da espécie Desmodus rotundus foram capturados e retiradas amostras deles. Ataques ocorreram na área rural no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

O Laboratório Central do Amapá (Lacen) está analisando amostras de morcegos hematófagos – que se alimentam de sangue – da espécie Desmodus rotundus que foram capturados pelo departamento de controle de zoonoses da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) após relatos de ataques dos animais a humanos.

O fato, raro, ocorreu no Assentamento do Cedro, que fica no perímetro rural do município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá. Segundo a SVS, nenhum caso de infecção chegou a ser notificado.

Depois da coleta das amostras, feita pelo Núcleo de Vigilância Ambiental da SVS, os 12 morcegos capturados foram soltos. O material coletado já está com o Lacen, que investiga se os animais têm raiva e a carga viral, caso haja constatação da doença.

Os animais soltos eram todos hematófagos, também chamados de morcegos-vampiros, cuja fonte de alimento é sangue. Eles praticam instintivamente um tipo de dieta chamado hematofagia.

Foto: Divulgação