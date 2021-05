Motociclista morre após invadir a contramão e colidir com carro

O fato aconteceu nas proximidades da Ponte da Integração. (Foto: Olho de Boto)

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista de 53 anos, identificado como Luiz Cesário Penafort, morreu na noite deste domingo (30) após colidir contra um carro de passeio modelo Cobalt, de cor prata.

O acidente ocorreu na rodovia AP 010 por volta de 19h30, nas proximidades da Ponte da Integração, em Macapá.

O motorista do carro, David Maciel Santos da Silva, conta que seguia de Mazagão para Macapá quando foi surpreendido pela motocicleta. David ainda tentou desviar, mas não conseguiu.

Com o impacto, Luiz Cesário foi arremessado para a margem da rodovia e morreu na hora. A vítima trabalhava como carpinteiro e estava indo para o município de Mazagão, onde morava.

“O motoqueiro entrou na contramão e veio com a moto em direção ao carro em alta velocidade. A reação que eu tive foi tirar para o lado oposto para que ele passasse por mim, entrasse no mato e, assim, eu conseguiria retomar a via, já que eu vinha com baixa velocidade. Apesar de todos os esforços que fiz para evitar a colisão, ele acabou batendo no canto direito do para-choque”, relatou David Maciel.

Após o impacto, David parou o carro para prestar socorro, chamou o atendimento de emergência e a Polícia Militar. Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros confirmou o óbito de Luiz Cesário.

O Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) confirmou que a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

David fez o teste de etilômetro e não foi identificado o consumo álcool. O condutor foi apresentado à delegacia.