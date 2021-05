Mototaxistas e taxistas de Macapá começam a receber auxílio-alimentação

Nesta etapa, 655 pessoas cadastradas no mês de janeiro receberão o cartão de vale-compras no valor de R$ 300. (Foto: Elivelton Ferreira)

Como medida de segurança alimentar, nesta segunda-feira (17) taxistas, mototaxistas e auxiliares começaram a receber uma nova remessa de cartões do auxílio-alimentação da Prefeitura de Macapá.

Nesta etapa, 655 pessoas cadastradas no mês de janeiro receberão o cartão de vale-compras no valor de R$ 300, dividido em duas parcelas de R$ 150.

O benefício é resultado de emenda parlamentar da bancada federal do senador Randolfe Rodrigues (Avante) e dos deputados federais Acácio Favacho (PROS) e Luiz Carlos (PSDB).

A lista dos contemplados está disponível no site da Prefeitura de Macapá. O beneficiário deverá buscar o auxílio na Casa do Bolsa (Avenida Leopoldo Machado, Trem), no horário de 8 às 12h e de 14 às 18h. O atendimento é por ordem de chegada.

Alimenta Amapá

Para os municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jari, Oiapoque, Amapá e Serra do Navio, o senador Randolfe Rodrigues colocou em emendas R$ 6,8 milhões, dinheiro destinado a programas de auxílio.

A iniciativa busca dar segurança alimentar a populações vulneráveis em tempos de pandemia.

Também nesta segunda-feira (17), o Município de Santana iniciou o cadastro de beneficiários no programa Alimento na Mesa, auxílio de R$ 800 executado pela prefeitura com recursos destinados pelo senador Randolfe e pelo deputado Luiz Carlos.