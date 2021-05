Muca ganha arena com grama sintética

Campo é um dos maiores de grama sintética do Estado. Prefeito Furlan anunciou parceria com associação para ajudar na gestão do novo espaço

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O tradicional campo de futebol do Bairro do Muca, na zona sul de Macapá, agora ganhou grama sintética e transformou-se em uma arena. A Prefeitura de Macapá e o senador Davi Alcolumbre (DEM), autor da emenda que garantiu verbas para reformular o espaço, inauguraram, no fim da tarde deste sábado (22), a arena de futebol Francisco Jorge Pantoja Cardoso.

“É mais uma entrega do nosso mandato na área do esporte para o povo do Amapá, especialmente para Macapá, nossa cidade. A gente tem trabalhado nos últimos anos para prover a nossa cidade de uma infraestrutura que possa dar qualidade de vida para as pessoas, e em especial nessa área desportiva”, declarou Davi Alcolumbre.

“Nosso bairro estava merecendo há muito tempo um presente desse”, avaliou João Antônio, um dos peladeiros do campo do Muca.

A arena do Muca é uma das maiores de grama sintética em Macapá, com 87 m de comprimento por 52 m de largura. Davi ressaltou que o empreendimento também tem um cunho social importante, pois possibilita às pessoas que por ventura não possam pagar o aluguel de uma arena particular, de utilizarem uma arena com qualidade e pública.

Gestão

O município de Macapá fará uma parceria para a gestão e conservação do novo espaço. Neste caso, uma associação do bairro ligada ao esporte irá coordenar escolinhas, projetos e manutenção. A PMM revitalizou o entorno, reformou a cabine de transmissão esportiva, as arquibancadas e ainda irá entregar uma academia ao ar livre.

“Primeiro eu acho que é oportunizar que a associação do bairro, que mora aqui, que conhece, nos ajude tomando conta desse equipamento público. São muitos equipamentos a prefeitura não consegue tomar conta de tudo, então essa parceria vem para nos auxiliar”, declarou Furlan.