Navio com indianos atraca no Amapá para troca de tripulação

O Medi Zuoz chegou ao estado na noite do dia 22 de maio e aportou no dia 23 no porto de Santana.

Por RODRIGO ÍNDIO

O navio Medi Zuoz, com bandeira de Luxemburgo, atracou no porto de Santana, a 17 km de Macapá, para o desembarque e troca de tripulação composta por indianos, e a situação acendeu o alerta e gerou preocupação das autoridades de saúde no Amapá.

Os cuidados se intensificam após o surgimento dos primeiros casos confirmados da nova variante do novo coronavírus – chamada de cepa indiana B.1.617 – serem confirmados no Brasil, através desse tipo de transporte.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Amapá, o navio saiu do Rio de Janeiro com carga a completar em solo amapaense. O Medi Zuoz chegou ao estado na noite do dia 22 de maio e aportou no dia 23 no porto de Santana.

A tripulação da embarcação era composta por 6 ucranianos, 1 russo, 1 romeno e 11 indianos. Destes, 5 indianos tiveram liberação da Anvisa para desembarque. Por volta de 9h30 desta quinta-feira (27) eles foram substituídos por 5 ucranianos.

Ainda de acordo com a Anvisa, a troca foi possível devido a tripulação ser monitorada diariamente e não apresentar anormalidade clínica, além de ter passado por exames de RT-PCR que atestaram negativo para covid-19. Com isso, a agência diz que não há necessidade de quarentena.

O mesmo aconteceu com os ucranianos que embarcaram no navio. Todos esses homens não tem contato com pessoas em terra, assegura a Anvisa.

Os indianos que desceram foram escoltados até o Aeroporto Internacional de Macapá de onde partirão num voo a tarde. O navio Medi Zuoz desatraca e termina sua operação às 13h de hoje no porto de Santana e seguirá para a Índia, com escala em Singapura.