Novo decreto flexibiliza medidas e autoriza eventos corporativos

A reunião com os gestores aconteceu por videoconferência nesta segunda-feira.

Novo decreto assinado nesta segunda-feira (24) pelo governador do Amapá, Waldez Góes, flexibiliza medidas de prevenção à covid-19. Entre as mudanças que o documento traz está a autorização da realização de eventos corporativos e atividades presenciais do programa de governo Amapá Jovem.

As medidas são válidas até 7 de junho e foram anunciadas durante videoconferência entre o chefe do Executivo estadual, prefeitos e o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp).

Os eventos corporativos poderão ocorrer de segunda a domingo, de 7h às 22h. As entidades que pretendem realizar os eventos devem comunicar à Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), com antecedência de 24h, via e-mail [email protected], o tipo, local, dia e hora do evento, o total de público presente e a declaração de cumprimento do protocolo do Sindicato de Eventos.

Todo esse processo deve ser feito com no mínimo 24h de antecedência para que o espaço seja vistoriado, seguindo todos os protocolos de segurança e vigilância, entre eles, 50% da taxa de ocupação do salão/espaço do evento, que deve ter tamanho total de m², divididos por 4m², até o limite de 100 participantes, além de 10 funcionários em serviço, limite de 6 pessoas por mesa e distanciamento de 2,5m entre as mesmas.

Para eventos realizados em auditórios, é necessário respeitar o distanciamento de 1,5m entre as pessoas e a marcação dos assentos que não podem ser utilizados. Os realizadores também deverão manter a lista com nome e contato dos participantes do evento por 30 dias, para que seja possível o rastreamentos, em casos de infecção pelo novo coronavírus.

As pistas de danças continuam proibidas e os horários de funcionamento de atividades comerciais foram mantidos, conforme quadro que pode ser acessado aqui. Também está autorizada a realização de atividades de acolhimento e ações com beneficiários do programa Amapá Jovem.

“Os cuidados preventivos devem continuar, o uso de máscara, o distanciamento social, higienização das mãos e ambientes, e o cumprimento de todas as medidas de prevenção e vigilância sanitária, juntos e com o apoio da população vamos seguir avançando”, ressaltou o governador.

Boletim epidemiológico

Na ocasião, os prefeitos também receberam o relatório da última semana epidemiológico de cada município emitido na segunda-feira.

O documento indicou que o Amapá apresentou uma redução de 28,7% de casos do novo coronavírus em relação à semana anterior e na taxa de letalidade, com 1.51 – menor do que a taxa nacional, que é de 2.8.

O município de Macapá foi o que apresentou maior taxa de incidência, contribuindo com 47,5% do total de casos confirmados no estado. Já Pracuúba tem a menor taxa, com apenas 0,34% do total de casos.

Em relação à letalidade, a capital é a que apresenta o maior índice, com 2.4 – maior que a média estadual. Pedra Branca é o município que apresenta a menor taxa, marcando 0.28.