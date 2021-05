Novo HE: Após pedido de Davi, governo federal doa terreno ao Amapá

Projeto arquitetônico doado pela prefeitura de Salvador a pedido do senador, que também conseguiu os recursos

Compartilhamentos

A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) doou hoje (13) o terreno onde o governo do Estado irá construir o novo Hospital de Emergência, no Centro de Macapá. A doação do imóvel, avaliado em quase R$ 7 milhões, foi um pedido do senador Davi Alcolumbre (DEM), atendendo pleito do governador Waldez Góes (PDT).

O atual hospital, foi construído há mais de 50 anos e será demolido. O terreno do novo HE tem mais de 10,9 mil metros quadrados, e fica onde está atualmente uma vila militar do Exército, na Avenida Mendonça Júnior.

Também a pedido do senador, o projeto arquitetônico foi cedido pelo então prefeito de Salvador (BA), ACM Neto (DEM). Isso permitiu ao Estado economizar com a contratação do projeto, além de não ter sido necessário realizar licitação, o que poderia demorar até seis meses.

O novo HE de Macapá será igual ao Hospital Municipal de Salvador (veja o vídeo), mas terá 210 leitos. Além dos casos de trauma e ortopedia, o hospital também atenderá outros casos de alta complexidade, como cardiologia, tratamento de queimados, atendimento de clínica médica com internação pediátrica e adulta, serviços de apoio ao diagnóstico e terapia.

O projeto permitirá a ampliação futura do espaço para mais 80 leitos de internação para adultos. As obras devem começar ainda em maio, com prazo máximo de quatro anos de duração.

Os recursos foram liberados após indicação também do senador Davi Alcolumbre. No início da noite, o termo de doação foi publicado no Diário Oficial da União.