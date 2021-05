Novo transformador estabiliza energia na zona norte de Macapá

Equipamento foi solicitado pelo senador Lucas Barreto (PSD) durante a crise do ano passado

Por LEONARDO MELO

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) concluiu com sucesso a instalação de um novo transformador na subestação Macapá II, na manhã deste sábado (1º). O novo equipamento, liberado pela Eletronorte a pedido do senador Lucas Barreto (PSD), durante a crise energética de 2020, tem como objetivo dar mais estabilidade ao fornecimento na zona norte de Macapá.

“Obtivemos o compromisso de agregar à subestação Macapá II um novo transformador, capaz de suportar a demanda da região, evitando as frequentes situações de queda e instabilidade no fornecimento de energia”, explicou o senador Lucas Barreto ao registrar a troca dos equipamentos.

A troca do transformador começou às 6h e levou meia hora, tempo necessário para o acionamento da nova máquina. O fornecimento precisou ser interrompido nos bairros Macapaba I e II, Amazonas e Loteamentos Terra Nova, Bella Vista e Floresta Tropical.

O antigo transformador, de 13.8 MVA, não conseguia atender os picos de até 27 MVA. De acordo com o senador, o novo transformador é de 30 MVA, elevando a capacidade total de atendimento de 60 para 90 MVA.