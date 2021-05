Passageiros denunciam empresa de ônibus por negligência

Reclamação é de moradores do residencial Jardim Açucena

Compartilhamentos

Por EDY WILSON SILVA, colaboração

Usuários de ônibus estão denunciando a empresa Expresso Marco Zero por constantes irregularidades na linha Açucena/Centro, que atende o residencial Jardim Açucena e os bairros Cuba de Asfalto e Novo Buritizal, na zona sul da capital.

As reclamações são recorrentes, e vão desde a falta de álcool em gel nos ônibus, medidor de temperatura, atraso frequente no cumprimento de horário, até a precariedade do único ônibus sucateado que explora a linha.

“Nossa indignação é gritante, inclusive com a CTMac, que faz vista grossa e não fiscaliza esta empresa”, desabafa a jovem Renata Miranda do Amaral, 22, que utiliza o transporte todos os dias.

O professor João Mendonça do Rosário, 44, reclama que os passageiros ficam até uma hora e meia na parada esperando pelo transporte.

“As pessoas se sujeitam a isso porque dependem do transporte”, completa o passageiro.

A universitária Rita Andrada Dias, 27, não concorda com o argumento da empresa, que se recusa em ampliar a frota de ônibus da linha Açucena/Centro por falta de passageiros.

“Tenho certeza que se a empresa colocasse pelo menos dois ônibus novos e limpos aqui, os passageiros iriam se sentir atraídos pelo serviço oferecido pela empresa, e deixariam de usar mototáxi ou transporte por aplicativo, que são os tipos de transporte que predominam no bairro”, avalia a universitária.

Os passageiros também foram unânimes quanto à negligência ou ineficiência da Companhia de Transporte e Trânsito de Macapá (CTMac) que, segundo os usuários, não fiscaliza o serviço e não obriga pelo menos a empresa a cumprir o horário, visto que a última viagem do ônibus encerra às 20 horas, enquanto que as demais linhas em Macapá rodam até às 23 horas.