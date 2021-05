Pastor tem 2ª denúncia por crime sexual

Jeremias Magno é acusado de violação sexual mediante fraude. A vítima é também uma jovem da igreja que ele comandava

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Amapá enviou à justiça nova denúncia contra o pastor Jeremias Magno Barroso, de 55 anos, que está preso preventivamente por conta de outra investigação. Nesta nova denúncia, ele também é acusado de crime sexual, desta vez ocorrido no dia 12 de março de 2020.

A denúncia é baseada no inquérito policial conduzido pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), que foi procurada pela vítima em julho, quase três meses depois do crime. A jovem, que era fiel da Igreja Getsêmani, no Bairro Perpétuo Socorro, disse que só se sentiu encorajada a procurar a polícia quando soube que outro caso estava sendo investigado.

De acordo com a denúncia, a vítima teria sido chamada pelo pastor em seu gabinete na igreja. Os dois estavam sozinhos no local. Jeremias passou a perguntar sobre a vida íntima da garota, e queria que ela explicasse em detalhes como ocorriam as relações sexuais entre ela e seu ex-namorado.

A jovem contou que passou a se sentir desconfortável, especialmente quando ele começou a pegar em suas mãos e acaricia-la. Em certo momento, o pastor afirmou que precisaria orar para expulsar espíritos do corpo dela, mas isso precisaria ser feito de maneira mais íntima, em um lugar tranquilo onde ninguém pudesse atrapalhar.

“Neste mesmo momento, outros fiéis chegaram ao gabinete, fazendo com que o denunciado interrompesse, por circunstancias alheias a sua vontade, as ações”, diz trecho da denúncia assinada pela promotora de justiça, Andréa Guedes. Ele está denunciando o pastor por crime de violação sexual mediante fraude.

Jeremias Magno está preso desde o dia 19 de fevereiro, acusado de tentar supostamente intimidar uma vítima. Ele aguarda decisão da justiça no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).