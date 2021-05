PF conclui inquérito e 5 pessoas são indiciadas por naufrágio do Anna Karoline III

Dois marinheiros que fiscalizaram o barco também foram indiciados por prevaricação.

A Polícia Federal encerrou o inquérito policial que apurou o naufrágio da embarcação Anna Karoline III, ocorrido em 29 de fevereiro de 2020, quando seguia viagem para Santarém (PA) após ter saído de Santana (AP).

Após as diligências realizadas pela PF, cinco pessoas foram indiciadas ao todo, dentre elas o comandante, o proprietário da embarcação e mais um marinheiro por homicídio culposo de trinta e oito pessoas, além do crime de perigo.

Dois marinheiros que fiscalizaram o barco também foram indiciados por prevaricação.

Com o fim das diligências, o inquérito foi enviado ao Ministério Público Federal para análise e adoção de medidas cabíveis.

Inquérito da Polícia Civil

Em maio de 2020 a Polícia Civil já tinha concluído o próprio inquérito e indicado seis pessoas, entre elas o comandante e os marinheiros. A investigação foi comandada pelo delegado Victor Crispim, da 1ª Delegacia de Polícia de Santana.

O inquérito comprovou que o acidente foi provocado por uma série de irregularidades: sobrecarga de mercadorias; adulteração do disco que serve para fazer a aferição da carga; na hora do acidente o navio era pilotado por um tripulante de 60 anos sem habilitação; corrosões nas laterais da embarcação fizeram entrar água no convés principal; falha na fiscalização ainda no Porto de Santana; e parada para abastecimento irregular em más condições climáticas.

O navio foi retirado do fundo do rio um mês após o naufrágio. Do acidente, 51 pessoas sobreviveram, 40 corpos foram encontrados e 2 duas crianças ainda estão desaparecidas.