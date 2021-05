PF investiga servidor da Receita Federal por esquema de corrupção

Buscas aconteceram na sede da Receita Federal e na residência do investigado. (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta (27) a operação Contrapartida, com o objetivo de apurar a conduta de um servidor público Receita Federal, em Macapá.

A investigação descobriu um esquema criminoso entre um contador e o servidor da Receita Federal, que possibilitava o acesso privilegiado a informações restritas do órgão.

A suposta influência dentro da instituição era utilizada pelo contador para beneficiar seus clientes. Já o agente público, por sua vez, recebia vantagens indevidas a cada novo “negócio” angariado pelo contador.

Cerca de dez policiais federais deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão na capital amapaense: um na residência do investigado e o outro na sede da Receita Federal.

Durante as buscas os policiais federais apreenderam o valor de R$ 3.750,00 que estavam escondidos em uma bolsa, dentro de uma gaveta do banheiro da residência do investigado.

Até o momento, o trabalho policial resultou no afastamento cautelar do servidor das funções, decretado pela Justiça Federal. A PF ainda busca reunir mais elementos para saber se outras pessoas estão envolvidas no esquema. Os crimes investigados são os de corrupção ativa e passiva, com penas que podem chegar a 12 anos de reclusão.

Operação Ágora

A ação de hoje é resultado da Operação Ágora, que a PF deflagrou em 2020 no município de Oiapoque. As investigações apontaram fraudes na reforma da praça daquela cidade.