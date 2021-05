Piora: garoto com câncer no joelho para de falar

Família busca desesperadamente por uma internação enquanto o TFD não é liberado

Por LEONARDO MELO

O quadro de saúde do garoto Wanderson Damasceno Lima, de 18 anos, que enfrenta um câncer em estágio 3, agravou-se nos últimos dias e a família e as pessoas que o ajudam em Macapá tentam uma vaga para internação no Hospital das Clínicas Alberto Lima (Hcal).

O Portal SelesNafes.Com mostrou, no dia 24 de abril, o caso do garoto que começou a sentir dores no joelho esquerdo após um baque sofrido quando estava jogando futebol na sua cidade, Laranjal do Jari, sul do Estado do Amapá.

Na ocasião, seu joelho estava inchado e Wanderson estava aguardando uma vaga no programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), para salvar sua perna e sua vida.

No entanto, o quadro de Wanderson piorou e hoje ele parou de falar. Sua perna está mais inchada e ele sente muitas dores nas costas, além de respirar fazendo um enorme esforço.

“A situação dele está cada dia pior. Ele agora sente muitas dores no joelho. Está tendo muita febre e também agora, há dois, três dias, que ele estava sentindo muita falta dificuldade para respirar. Quando ele fala, ele já tosse muito, então ele não está conseguindo mais falar. Como ele tem dois nódulos nos pulmões, ele já não consegue mais falar e as dores continuam, ele diz que as costas doem muito”, contou Ruth Othily.

Ruth é quem cedeu um dos cômodos da sua casa no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá, para receber o garoto e sua irmã durante a busca por tratamento.

Ruth argumentou que ainda aguarda uma resposta do Estado para o TFD, e que agora, como a situação piorou muito, ela espera uma vaga no Hcal.

Independentemente disso, Ruth está decidida a levar o garoto para o Hospital de Emergências de Macapá (HE) nas próximas horas.

O Portal SN tentou ontem um posicionamento da Sesa, mas não houve resposta.

“Hoje ele amanheceu muito debilitado, demais debilitado. Essa questão de internar no Hcal eu não estou conseguindo. Eles alegam falta de leito, mas só que eu vou tentar levar ele pra colocar no pronto socorro, ver o que eles fazem por lá. Eu queria mesmo que eles ficassem no hospital geral porque eu sei que lá tem oncologia”, contou Ruth.