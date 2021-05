PM enfrenta 12h de voadeira para prender bando que aterrorizava comunidade rural

Os criminosos atuavam em uma comunidade ribeirinha de Mazagão.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Cansados de serem vítimas de um bando que estava praticando diversos delitos, como porte ilegal de arma de fogo, furtos e ameaças, na comunidade do Rio Ariramba, no interior de Mazagão, moradores decidiram agir e denunciá-los.

O Batalhão de Policiamento Rural (BPRu) entrou em ação para tirar de circulação os assaltantes que não livravam nem integrantes da própria família.

Como o local é de difícil acesso, os militares saíram da sede do município às 18h do dia 24 e chegaram ao destino às 6h da manhã do dia seguinte. A demora se deu devido problemas com a voadeira, maré e a dificuldade em navegabilidade durante a noite.

Quando os militares chegaram à comunidade já tinham destino certo. Primeiro foram à casa de Eliel Sena, conhecido como Xodó, de 19 anos. O pai dele informou que o filho estava em casa e permitiu a busca.

Além de Eliel, a Polícia encontrou uma espingarda calibre 20, munições e pólvora. Na parte de trás do terreno, em uma área alagada, a equipe policial encontrou um botijão de gás que Xodó disse ter roubado de sua tia.

A caçada continuou e seguiram até a casa de um menor de 16 anos. O pai dele também contribuiu com a polícia e o infrator foi apreendido com uma espingarda calibre 28. Ele confessou que o bando rouba e aterroriza quem mora na região.

O adolescente indicou a casa do comparsa Vanderlei Pedrada, de 23 anos. O pai dele foi outro que permitiu a busca em sua casa. Seu filho foi encontrado com uma espingarda calibre 32, cartuchos intactos e deflagrados, pólvora e espoleta.

Vanderlei detalhou onde poderia estar Jailson Gomes, de 19 anos. A mãe e o padrasto dele ainda tentaram enviar seu irmão no lugar, mas o adolescente do bando disse que não era seu parceiro de assaltos. Quando a polícia retornou à residência, o verdadeiro Jailson se entregou. Uma arma caseira calibre 32, além de munições e mais pólvora foram apreendidas.

Por fim os militares chegaram à residência de Cleison Sena, de 22 anos. Em sua casa nada foi encontrado, mas devido os demais detidos afirmarem que ele faz parte do bando, o suspeito foi conduzido à delegacia para esclarecimentos.

Durante conversa com os infratores, Xodó confessou na frente dos pais que estava envolvido com roubo de botijões de gás, motosserra e armas. Inclusive, ele teria vendido por R$ 400 uma espingarda para um rapaz, conhecido como Cleoson, que depois se apresentou com o armamento na delegacia.

Todos foram apresentados ao delegado de Mazagão para as medidas que cada caso requer. Eles podem responder por roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e receptação.