Podcast: A árvore é conhecida por seus frutos

A leitura e análise diária da Bíblia chega hoje ao capítulo 21 de Mateus e a famosa Parábola da Figueira

No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (19), vamos entender que a entrada de Jesus em Jerusalém marca o início da contagem regressiva da maior prova de amor dada a humanidade. Aquele que seria o gesto perfeito de sacrifício de expiação (perdão) diante de Deus por nossos pecados. Era o período de Páscoa. O capítulo 21 de Mateus narra o episódio da purificação de um templo que tinha virado palco de comércio e a famosa Parábola da Figueira, uma história cheia de simbolismos. Se conhece a árvore por seus frutos. Acompanhe a análise acima com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.