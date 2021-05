Podcast: A batalha no mundo invisível

Chegamos hoje ao capítulo 5 de Marcos

O capítulo 5 de Marcos confirma mais uma vez que, além do mundo visível em que vivemos, existe outro mundo, o espiritual. É uma realidade onde ocorre uma verdadeira guerra que não conseguimos ver. Este mundo é habitado por agentes do mal que sabem da importância do homem para Deus. No podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (31), o pastor Josué de Almeida narra o encontro de Cristo com um homem possuído. Ninguém precisa viver neste mundo acorrentado. Ouça acima a análise deste capítulo.