Podcast: A certeza da vida eterna

Chegamos ao capítulo 16 do Livro de Mateus, que relata um dos episódios mais fantásticos da passagem de Jesus

O episódio da transfiguração de Cristo diante dos olhos dos apóstolos foi outro grande milagre narrado nos livros do Novo Testamento. No podcast de meditação bíblica deste sábado (15), vamos entender esse fantástico acontecimento também é relatado no capítulo 17 do Livro de Mateus. Nesse momento, os discípulos vieram Jesus conversando com Moisés e o profeta Elias. Ao vê-los vivos, eles tiveram ainda mais certeza da vida eterna. Essas duas aparições têm significados distintos. Acompanhe a análise acima com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.