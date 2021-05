Podcast: A diferença entre remorso e arrependimento

O capítulo 25 de Matreus narra a noite mais angustiante de Cristo e o gesto de Judas

No podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (24), chegamos ao capítulo 25 de Mateus, que narra os momentos mais dramáticos da vida de Jesus. Ele passaria pela noite mais angustiante de Sua sabendo do que estava por vir. Uma mulher chegou a invadir a casa onde Ele estava com os discípulos e derramando o equivalente a milhares de reais e perfume que ela banhou os pés de Cristo. Era um ato de adoração, assim como os dízimos e ofertas que entregamos à Casa do Senhor porque já fomos abençoados. A passagem também narra a atitude de Judas. Ouça acima a análise do pastor Josué de Almeida e saiba a diferença entre remorso e arrependimento. Uma boa semana a todos!