Podcast: A hipocrisia dos ‘sepulcros caiados’

A leitura e análise da Bíblia chegam hoje ao capítulo 23 de Mateus

Compartilhamentos

O capítulo 23 de Mateus continua narrando o conflito entre os líderes religiosos e Jesus, que começou com sua entrada triunfal no domingo. Cristo expõe a triste realidade entre o que os fariseus queriam parecer, e o que de fato eram. No podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (21), vamos entender que Jesus os chamou de ‘sepulcros caiados’: belos por fora, e podres por dentro. Assim é o hipócrita, que se faz de viva alma mais honesta. Acompanhe cima a análise com o pastor Josué Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.