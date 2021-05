Podcast: A verdade sobre a conversa com Pedro

Foi neste diálogo com Pedro que Jesus afirmou que sua igreja seria edificada. Confira a análise do capitulo 15 de Mateus

Compartilhamentos

Jesus encontrou uma geração difícil de lidar, especialmente por causa da falta de informação sobre as coisas de Deus. No podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (14) vamos saber que existiam dois grupos religiosos dominantes: os fariseus e os caduceus que disputavam entre si algumas tradições, inclusive sobre como os conhecimentos deveriam ser repassados ao povo. Nesse interessante capítulo 15 de Mateus, vamos entender o que Jesus quis dizer sobre a edificação de sua igreja durante um diálogo com Pedro. Acompanhe acima a análise deste capítulo.