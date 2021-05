Chegamos ao capítulo 4 de Marcos

Deus está sempre investindo em nós para que sejamos pessoas melhores usando os mais diversos meios. Embora a semente Dele seja boa, muitas vezes não estamos com o coração preparado para que frutifique. No capítulo 4 de Marcos, Jesus usa a parábola do semeador. Acima, no podcast de meditação bíblica deste domingo (30), pastor Josué de Almeida aborda as 4 atitudes que precisamos ter, entre elas a perseverança durante as dificuldades.