Podcast: Ele não nos deixará afundar

O capítulo de hoje narra um dos mais incríveis milagres da humanidade

No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (12), vamos ver um dos mais incríveis milagres da história da humanidade. Parecia um fantasma caminhando pelas águas, e Cristo foi desafiado por Pedro que caminhou sobre as águas em direção a ele seguindo a Sua voz. Esta passagem mostra que ninguém podem resistir à voz de Jesus. Ele nos mandará caminhar entre os nossos problemas, e com fé nós não afundaremos. Acompanha a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.