Podcast: Fé exige força de vontade

A leitura e análise diária da Bíblia chega hoje ao capítulo 2 de Marcos

No podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (28), chegamos ao capítulo 2 de Marcos. Além de ser o mais curto, o livro é o mais antigo dos quatro evangelhos e foi escrito antes da destruição do templo de Jerusalém, por volta de 70 d.C. Marcos não foi apóstolo, mas testemunhou vários acontecimentos e chegou a conviver com Paulo e Pedro. Nesta passagem, Jesus cura, perdoa e se envolve em polêmicas com os religiosos que não queriam acreditar Nele. A fé também exige força de vontade. Um dos vários exemplos narrados no livro: Cristo não fazia separação de pessoas, o que chamamos hoje de preconceito. Ouça acima a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.