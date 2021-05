Podcast: Não lavemos as mãos

O capítulo 27 de Mateus traz importantes acontecimentos na história de Cristo

O capítulo 27 de Mateus traz importantes acontecimentos na trajetória de Cristo, entre eles o suicídio de Judas por remorso e não por arrependimento. No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (25), vamos entender porque Barrabás foi libertado e uma pessoa inocente foi entregue à mais cruel das mortes da época, a morte de Cruz. Estejamos alertas para não fugirmos dos caminhos da justiça e do dever. Não lavemos as mãos em respeito a Jesus. Ouça acima a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida.