Chegamos hoje à continuação do Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus

Quem faz o bem apenas para ter reconhecimento público, ter mais likes e compartilhamentos, esse não terá o ‘joinha’ de Deus. No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (4), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, analisa o capítulo 6 de Mateus, onde Jesus ensina a maneira correta de proceder por justiça, como ajudar as pessoas, orar e jejuar. Cristo nos aponta o caminho da verdadeira felicidade e o antídoto contra a ansiedade. Acompanhe acima.