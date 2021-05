Podcast: O chamado é para todos

Chegamos ao capítulo 22 de Mateus

No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (20), chegamos ao capítulo 22 de Mateus, que narra acontecimentos uma semana antes da prisão e crucificação de Jesus. Nesta passagem, Cristo usa a Parábola da Boda, história sobre um casamento que ilustra a máxima: “muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos”. O chamado é para todos, mas aqueles que atendem e se trajam convenientemente são poucos. Vai chegar o dia em que não teremos nem mais a chance de sermos convidados. Ouça acima a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.