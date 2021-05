Podcast: O desafio contra falta de compaixão

Chegamos hoje ao capítulo 3 de Marcos

No podcast de meditação bíblica deste sábado (29), vamos saber que onde Jesus entrava enfrentava desafios: o desespero da multidão e a perseguição dos líderes religiosos, que não demonstravam nenhum tipo de compaixão pelas pessoas chamadas de transgressoras. Suas convicções eram inegociáveis e não tinham nenhum respaldo da Palavra de Deus. No entanto, Jesus atuou com poder, mas em muitos momentos tensos precisou se retirar. Ouça acima a análise do capítulo 3 de Marcos, com o pastor Josué de Almeida.