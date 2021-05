Podcast: O exemplo do batismo

30 anos se passaram desde os acontecimentos do capítulo anterior

Compartilhamentos

Neste sábado (1º), Dia Internacional do Trabalhador, chegamos ao capítulo 3 de Mateus. Cerca de 30 anos se passaram após os acontecimentos do capítulo anterior. No podcast de meditação bíblica de hoje, você vai saber que Jesus agiu de forma humilde, assim como João Batista, que conseguia reunir multidões para ouvir seus sermões no deserto. A influência que ele exercia sobre o povo era tão grande que o rei Herodes chegou a hesitar sobre lhe causar algum dano. O nome Batista vem de sua vocação para o batismo, e entre os batizados naquela época apareceu Jesus, que queria dar o exemplo. Acompanhe acima a análise deste capítulo.